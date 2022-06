Moto ondoso: «Multe, controlli, fino al sequestro delle barche»

«La nostra laguna è l’elemento indiscusso di unione tra le due sponde di una città che deve difendere i valori della storia e della tradizione della disciplina principe, patrimonio della città. Stiamo parlando della voga alla veneta, che in queste settimane é tornata al centro del dibattito pubblico, all’interno di un declino che segue lo spopolamento di Venezia e la perdita della sua socialità e dei suoi valori». Esordiscono così la segretaria del Partito Democratico veneziano e consigliera comunale, Monica Sambo e Tommaso Bortoluzzi della segreteria Pd, rifacendosi al dibattito fra Comune e associazioni sulla gestione degli spazi concessi alle remiere. «La nostra idea di città si basa su un rilancio completo e coraggioso delle tradizioni, dell’associazionismo in generale, con particolare attenzione e rispetto a chi ancor oggi, nonostante le difficoltà quotidiane, pratica il più antico e sostenibile modo di andar per la laguna: la Voga alla Veneta».

Alla discussione innescata dall'intervento dell'amministrazione nel riordino degli spazi a Punta San Giobbe, si sono aggiunte le polemiche post Vogalonga per il moto ondoso. Sono stati almeno due gli interventi della Capitaneria di porto in laguna domenica per alcune persone finite in acqua durante la manifestazione. Cinque ragazze su una canoa sono state soccorse lungo il canale della Giudecca, erano finite in acqua. E poi un cittadino straniero in solitaria a bordo di una barca ha avuto un malore ed è stato messo il salvo dai militari. Nel corso della mattinata un'altra persona a bordo di un barchino a Sant'Elena era stata recuperata dopo essere caduta e portata a terra dai vigili del Fuoco. In occasione della manifestazione, secondo le critiche, imbarcazioni a motore erano presenti comunque e nonostante il fermo del trasporto pubblico.

«Chiediamo il controllo sul moto ondoso “onda zero” al Comune e quali siano le azioni che vuole mettere in campo oltre ai proclami legati alla sostenibilità di Venezia - continua Sambo, in merito al pericolo di erosione delle fondamenta cittadine -. Un pensiero va a tutte le altre realtà che compongono l’immenso patrimonio delle tradizioni che questa città ci ha dato: la Vela al terzo, l’arte del vetro e del merletto, e l'artigianato storico artistico. Chiediamo con la massima urgenza di non sottrarre ma dedicare spazio e risorse attraverso un programma articolato di promozione e rilancio. Per la Voga alla Veneta chiediamo: il ripensamento del programma delle manifestazioni remiera cittadine (regata di Mestre, Sensa, Redentore, Regata storica con ripristino del paletto originario (ponte costituzione); la concessione alle associazioni degli impianti comunali e navette per il trasporto studenti alle remiere; visite organizzate delle scuole elementari e medie agli squeri, alle remiere, al museo di Terra Antica (Campalto)».

«Il problema del motondoso va affrontato nel complesso, le singole azioni non bastano. Sì al Gps e ai controlli, ma serve anche investire in educazione e sulla navigazione elettrica - afferma Giovanni Andrea Martini, capogruppo di Tutta la città insieme - Non si può continuare a dire che si ama Venezia quando si continua a minare letteralmente le fondamenta per via dei danni provocati dal moto ondoso. Serve un’azione congiunta: introdurre il Gps, aumentare controlli e sanzioni, come suggerisce il prefetto, prevedere il sequestro delle barche. Servirebbe però anche porre dei limiti sulla potenza dei motori consentiti e investire sulla tecnologia elettrica, su cui Venezia potrebbe farsi portavoce a livello nazionale, forte della sua peculiarità».