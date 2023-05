Moto ondoso, rive danneggiate. «La città merita protezione». La preoccupazione di von der Leyen

Rive danneggiate e fondamenta distrutte: all'attesa delle risorse di Legge speciale per la manutenzione lagunare si aggiunge il problema del moto ondoso. Chissà se nel giro in gondola di venerdì con il sindaco Luigi Brugnaro, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, proprio osservando la fragilità della città lagunare abbia poi confidato al primo cittadino quanto questa realtà sia unica e in pericolo per le conseguenze del cambiamento climatico. Intanto a complicare il delicato equilibrio ogni giorno la città fa i conti con il moto ondoso.

«Nella città storica i residenti documentano quotidianamente con video o foto il crollo e il cedimento di rive e muri di contenimento - commentano il segretario comunale di Azione Venezia, Paolo Bonafè e il suo vice Mauro Memo -. Certamente una delle cause del moto ondoso è determinata dalla forma degli scafi, dai materiali costruttivi, dai dispositivi di propulsione e dalla velocità di navigazione. Quest’ultima, la velocità, può essere decisiva se vogliamo limitare con un provvedimento immediato gli effetti negativi del moto ondoso di superficie. Studi fatti in laguna, soprattutto quelli del professor D'Alpaos, hanno dimostrato che la velocità influisce sull'energia trasportata dalle onde. Quindi bisogna imporre un limite e poi farlo rispettare».

Fatto sta che se ne parla da anni. «A causa del ricatto delle lobby intervenire con regole più rigide e controlli capillari significa produrre delle proteste - prosegue il segretario comunale di Azione - ma per il bene di Venezia si deve andare in questa direzione. Per questo si chiede alle istituzioni di affrontare e risolvere la questione una volta per tutte. Poi esiste il problema dell'inquinamento legato al numero dei mezzi che solcano la laguna e ai carburanti che vengono utilizzati, addirittura 500 volte più inquinanti (per quanto riguarda lo zolfo) di quelli per gli autoveicoli». Azione Venezia sta organizzando gli stati generali dove coinvolgere l'Amministrazione comunale, le categorie, le associazioni e le società di trasporto per prendere una decisione sul tema.

Nei giorni scorsi qualche imbracazione sarebbe andata anche oltre, divertendosi a puntare le imbarcazioni a remi per virare all’ultimo momento, racconta la segretaria del Partito Democratico, Monica Sambo. «Questo comportamento altamente pericoloso si aggiunge ad altri e anche per questo occorre sbloccare la nominadel presidente dell’Autorità per la laguna. Gli strumenti istituzionali e normativi ci sono. Il governo faccia la sua parte e altrettanto la faccia il sindaco. Depositeremo un'interrogazione in Consiglio comunale: non è possibile tollerare ancora che dei minorenni solchino le acque della laguna a tutta velocità e che ancora non ci siano soluzioni per il moto ondoso».

Per dare un'idea di quanto urgenti siano per la città misure e interventi per la tutela, il gruppo consiliare "Tutta la città insieme!" di Giovanni Andrea Martini ha diffuso le foto di Riva degli Armeni, inviando una lettera al prefetto. «Cade a pezzi, ma l’Amministrazione comunale non vuole sentire, anzi, i lavori slittano addirittura di un anno, al 2025. Come si può lasciare che la situazione peggiori di giorno in giorno? Perché lasciare lo splendido Palazzo Zenobio con la riva di accesso in totale abbandono? Con la ripresa post-Covid, infatti, il rio presenta un traffico di barche davvero pesante e i continui passaggi , spesso a velocità anche piuttosto elevate e sicuramente incuranti degli effetti delle onde, non fanno che peggiorare ulteriormente la situazione. Qui ormai è in gioco l’incolumità pubblica» (sotto: foto di Martini della riva degli Armeni).