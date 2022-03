Multa da 1.100 euro, ma l'auto era stata rottamata anni prima

Un 36enne di Salzano ha ricevuto una sanzione di oltre 1.100 euro per violazione del codice stradale, anche se l’auto "incriminata" è stata rottamata anni prima.

L’uomo, come spiegano da Adico, a fine 2021 ha ricevuto dal Comune di Salerno una multa riferita a una violazione del 2016. «Il giorno 6 giugno - si legge nel verbale - il conducente del veicolo…..circolava facendo uso di telefono cellulare, utilizzando una sola mano per guidare». Inizialmente la multa era di 286 euro. Ma, quando è arrivata al diretto interessato, dopo cinque anni, la somma richiesta si è impennata a 1.119 euro. Peccato che il 36enne già nel 2011 avesse rottamato la sua vettura, la stessa che sarebbe riapparsa a Salerno nel 2016.

Il 36enne, dopo aver provato senza successo di contestare la multa, si è affidato all’ufficio legale dell’Adico che qualche giorno fa ha inviato alla polizia municipale del comune campano l’immediato annullamento dell’ingiunzione di pagamento. «Quello che è successo è per lo più inspiegabile - commenta Carlo Garofolini, presidente dell’associazione - ma devo dire che in questo periodo stiamo seguendo molte vicende se non uguali quantomeno simili».