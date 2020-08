Cinque mila euro di multa e una relazione al prefetto per i clienti senza mascherina

Carabinieri in discoteca, sabato sera a Jesolo, dove è stato controllato "Il Muretto" durante un servizio di monitoraggio del territorio che ha interessato anche piazza Mazzini. I militari hanno operato assieme ai colleghi della Tutela del Lavoro di Venezia e della Tutela della Salute di Treviso. A seguito della verifica nella discoteca, andata avanti fino a domenica 9 agosto, sono stati controllati oltre 50 lavoratori, risultati tutti regolarmente assunti, e sono state comminate sanzioni per oltre 5 mila euro.

La maggior parte dei 1800 clienti, al momento del controllo in discoteca, sarebbe stata sprovvista di mascherina e inosservante le norme sul distanziamento sociale prescritte dall'ordinanza regionale per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I militari hanno inviato al proposito una relazione alla prefettura di Venezia per le valutazioni del caso.