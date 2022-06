Alcol a minorenni, multato un esercente a Jesolo

I controlli della polizia locale di Jesolo hanno portato ad una sanzione nei confronti di un esercente che aveva venduto alcolici a un gruppo di minorenni. L'operazione fa parte del lavoro di contrasto alla "movida molesta", per evitare che si creino situazioni di violenza e degrado che spesso sono scatenate proprio dall'eccesso di alcol.

Le verifiche erano in corso nella parte centrale del lido, nel pieno della vita notturna jesolana. Gli operatori in borghese hanno tenuto d'occhio un negozio per un paio d'ore e notato che alcuni giovani ragazzi avevano acquistato una bottiglia di amaro. A quel punto gli agenti sono usciti allo scoperto, accertando che si trattava di minori tra i 16 e i 17 anni.

I giovani sono stati riaffidati ai familiari, mentre per l'esercente è scattata una multa che può arrivare fino a mille euro. Non la sospensione dell'attività, che rischia, però, nel caso di recidiva. «Ci rivolgiamo ai giovani e ai loro genitori - scrive il Comando di polizia locale di Jesolo -. Il consumo e l'abuso di alcolici in età giovanile provoca seri danni alla salute. La legge interviene a vostra tutela anche atteaverso i controlli degli organi di polizia. I controlli proseguiranno con cadenza giornaliera in tutte le fasce orarie».