Gestione delle acque contaminate irregolare, nave multata per oltre 3mila euro

Quando hanno ispezionato la nave, gli operatori della guardia costiera hanno notato una serie di irregolarità sulla gestione di bordo delle acque contaminate da idrocarburi, liquami e rifiuti solidi. Violazioni che hanno fatto scattare una sanzione pari a 3.333 euro.

A finire nel mirino, una nave battente bandiera Belize, in sosta presso lo scalo d Val Da Rio a Chioggia, gestita operativamente da una società albanese. Come previsto dalle normative per la prevenzione dagli inquinamenti in mare, i rifiuti speciali come le acque oleose prodotte nei locali macchine devono essere raccolti in specifiche casse presenti sulla nave e quindi registrati, dichiarati e periodicamente smaltiti presso gli impianti di raccolta portuali, in maniera da scongiurare che possano essere sversati nell'ambiente marino e costiero. Operazioni che, secondo l'ispezione dei militari della capitaneria di Chioggia, non avvenivano in modo totalmente regolare.