Merce appesa agli stipiti delle porte e alla facciata del negozio: 2 mila euro di multa

È arrivata e molto pesante. Ieri mattina un commerciante di Ruga San Giovanni a San Polo è stato sanzionato con una multa di 2 mila euro per aver appeso merce agli stipiti delle porte e alla facciata, in maniera abusiva, senza il parere preventivo della Soprintendenza e violando il Regolamento di polizia e sicurezza urbana.

«Come la goccia che scava la roccia - ha commentato l'assessore al Commercio sebastiano Costalonga - ci stiamo muovendo per rimettere le cose a posto dopo anni di immobilità e eccessivo permissivismo». Continuano i controlli della polizia municipale per verificare il rispetto delle regole.

«Vogliamo rendere vivibile la nostra città, non solo attraverso nuovi regolamenti sulle occupazioni di suolo e l'eliminazione della vendita di paccottiglie, ma anche e soprattutto mettendo in campo tutti i mezzi utili per far rispettare le norme. Ringrazio la Municipale per il lavoro che sta svolgendo e anche la cittadinanza che con le continue segnalazioni diventa parte attiva nel lavoro di ricostruzione che abbiamo intrapreso».