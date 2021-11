Halloween, centinaia i controlli: multa di 3 mila euro a un ristorante. Due 15enni denunciati

I carabinieri lo hanno controllato durante le ispezioni del weekend di Halloween volte a prevenire i reati nel centro storico veneziano. A finire nel mirino dei militari della compagnia di Venezia, coadiuvati dai militari specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e sanità (Nas) e affiancati dalle squadre di supporto del battaglione Veneto, un ristorante in cui sono emerse carenze igienico-sanitarie e il mancato tracciamento Haccp (per garantire la salubrità degli alimenti). Alla fine delle verifiche sono state comminate sanzioni per un totale di 3 mila euro. In tutto sono state 53 le persone controllate a Venezia, due denunciate per possesso di sostanza stupefacente per uso personale: la presenza dei militari dell’Arma ha consentito soprattutto un pacifico svolgimento delle varie manifestazioni nella notte di Halloween.

Nell'ambito dello stesso servizio disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Venezia, in occasione della notte di halloween, i militari della compagnia di Mestre hanno denunciato due 15enni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, sorpresi a Campalto, avevano l'uno 30 grammi di hashish e il bilancino, e l'altro 5 grammi della stessa sostanza. Denunciato anche un 51enne originario della Spagna, responsabile, oltre che di spaccio, del possesso di strumenti atti ad offendere: chiavi e grimaldelli. Lo hanno sorpreso a Mestre, dopo che aveva venduto una dose di hashish, con addosso anche un taser e un bilancino. Tre persone, nel corso di altrettanti controlli, sono state denunciate perché trovate in possesso di un coltello a serramanico, un tirapugni e un pugnale, mentre a una donna è stata ritirata la patente per essersi rifiutata di sottoporsi al drug test. Identificate e controllate complessivamente 123 persone e 38 veicoli.

Infine a Chioggia, nella serata di domenica e nella notte tra ieri e oggi, primo novembre, la compagnia dei carabinieri ha effettuato un servizio coordinato su tutto il territorio, mirato per prevenire i reati nella serata di Halloween, in cui sono state identificate 140 persone, verificati 56 veicoli e 23 esercizi pubblici: una trentina i provvedimenti, inclusi i domiciliari, e una contravvenzione per mancato possesso dei documenti di circolazione.