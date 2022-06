Pastasciutta sopra una vera da pozzo a San Zaccaria, scatta una multa da 4.200 euro

Una pastasciutta sopra una vera da pozzo è costata a 4 turisti una multa di 4.200 euro. Come mettersi a mangiare sopra un'opera d'arte ed è vietato. Inoltre queste coperture, utilizzate per chiudere i 6 mila pozzi presenti a Venezia nel passato, 600 oggi, sono diventate parte della storia della città lagunare e hanno un valore culturale inestimabile. Nel repertorio degli atti contro il decoro a Venezia si trova di tutto: tuffi, bivacchi, fornelli per terra, ciclisti, imbrattamenti. Ma forse che un'opera d'arte in centro storico venisse usata come tavolo per la cena, non si era mai visto. È successo venerdì, in tarda serata. Vicino a San Zaccaria 4 turisti due tedeschi e 2 della Repubblica Ceca, hanno recuperato alcune sedie dalla pensione in cui alloggiavano, le hanno sistemate attorno a un pozzo e poi ci hanno appoggiato sopra 4 pastasciutte fumanti.

Una cena che gli è costata cara, nonostante le loro proteste contro la maxi multa del Nucleo di polizia della navigazione della Municipale: 1.050 euro ciascuno per essersi appoggiati su un bene monumentale rischiando di danneggiarlo, per aver bevuto alcol in strada, che è vietato dal regolamento comunale, e per i piatti in porcellana e i bicchieri di vetro usati fuori dai locali. Sopra la vera da pozzo i turisti avevano sistemato anche una bottiglia di vino. I quattro assolutamente ignari della stranezza del loro comportamento e del fatto che attorno ci fosse gente allibita, sono stati segnalati dai residenti che seccati dall'ennesima "cafonata" hanno avvisato i vigili.