Venezia, in aumento le multe contro l'abbandono di rifiuti

Veritas ha potenziato nel centro storico di Venezia i controlli da parte dei propri ispettori ambientali a causa dell’aumento degli abbandoni di sacchetti di rifiuti in strada, soprattutto accanto alle porte delle abitazioni e intorno o dentro i cestini destinati esclusivamente ai rifiuti da passeggio. Di conseguenza, è cresciuto anche il numero di multe, che fino a questo momento sono arrivate a 190 (163 nel 2021).

Nel sestiere di Castello sono stati multati 41 cittadini; 34 a Cannaregio; 34 a Dorsoduro e Giudecca; 22 a San Marco; 28 a San Polo e 31 a Santa Croce. La sanzione è di 167 euro, con l’eventuale aggiunta dei costi di ripristino ambientale, pulizia, trasporto e smaltimento di quanto raccolto. Sono state inoltre eseguite 3.119 ispezioni (2.058 nel 2021) e 231 controlli sul regolare pagamento della Tari (177 lo scorso anno).

Per sensibilizzare e aiutare i cittadini e i turisti, è partita in questi giorni da Cannaregio la distribuzione con le bollette di un pieghevole plurilingue, diverso per ogni sestiere, che spiega le corrette modalità di conferimento dei propri rifiuti. Sono state inoltre coinvolte anche le associazioni delle categorie legate agli affitti e all’accoglienza turistica e direttamente anche gli stessi gestori. Anche loro, infatti, hanno ricevuto i pieghevoli, con l’invito a metterli a disposizione degli ospiti in ogni appartamento e di inserire le informazioni sulla gestione dei rifiuti anche quando il cliente prenota on line.