Abbandono di rifiuti. 26 multati: sanzioni per 17mila euro

A sei mesi dall'installazione, nella terraferma veneziana, di telecamere volte a contrastare l’abbandono di rifiuti, la polizia locale ha sanzionato 24 persone fisiche e 2 persone giuridiche per un importo pari a 17.380 euro.

L’adozione della nuova tecnologia con telecamere mobili consente il loro posizionamento dove è maggiormente presente il problema dell’abbandono di rifiuti. L’individuazione delle zone avviene sia a seguito di controlli da parte degli operatori della polizia ambientale sia a seguito di segnalazioni dei cittadini.

Gli abbandoni hanno riguardato in particolare mobilia di vario genere, dai divani ai frigoriferi, alle camere da letto; rifiuti urbani, forni, pc e monitor, nonché materiale edile proveniente da ristrutturazioni. In alcuni casi sono stati osservati episodi di svuotamento dei bidoni presenti nelle isole ecologiche con deposito a terra del materiale estratto, così da favorirne il riempimento con altro materiale, peraltro non idoneo all’inserimento in quella tipologia di contenitore. Inoltre, sono state individuate delle persone che si sono riprese con il telefonino prima di effettuare abbandono.

«Un'attività gestita con efficienza ed efficacia, mirata a contrastare la maleducazione e promuovere il rispetto delle regole - sottolinea l’assessore alla sicurezza, Elisabetta Pesce -. È grazie al lavoro dei nostri agenti che siamo riusciti a identificare i responsabili, dimostrando impegno e professionalità.