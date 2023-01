Vigonovo, le fototrappole incastrano 63 furbetti dei rifiuti

Sette fototrappole attive e ben 63 violazioni amministrative per abbandono rifiuti e violazione ai regolamenti comunali. È questo uno dei dati di bilancio 2022 della polizia locale di Vigonovo che vede in organico tre agenti e che il 20 gennaio si appresta a festeggiare il patrono San Sebastiano.

«Il tema dell’abbandono dei rifiuti è quanto mai attuale - sottolinea il sindaco Luca Martello -. Ritengo siano numeri ancora troppo elevati. Pur avendo a disposizione una raccolta capillare dei rifiuti, oltre all’ecocentro mobile, molti lasciano i rifiuti ingombranti davanti ai cassonetti arrecando un danno non solo all’ambiente ma anche a chi invece le regole le rispetta. Tanti inoltre ignorano, ad esempio, che per gli elettrodomestici è incluso nel prezzo d’acquisto di un nuovo dispositivo lo smaltimento da parte del negoziante del vecchio apparecchio. Su questo fronte oltre alla Polizia locale sono attive a Vigonovo le guardie ambientali d’Italia e gli ispettori ambientali di Veritas. Con il recente accordo che abbiamo sottoscritto insieme alle polizie locali di Noventa Padovana, Saonara e Stra contiamo di ottimizzare ulteriormente le risorse e portare un valore aggiunto anche in questo settore e non solo. Ricordo che insieme serviamo un territorio di 40 mila abitanti». Ma cosa sono le fototrappole? Sono uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dell’abbandono rifiuti. Grazie alla loro installazione è infatti possibile rilevare e fotografare la presenza di corpi e il loro comportamento sia di giorno che durante la notte. La multa per chi lascia i rifiuti abusivamente ammonta dai 300 ai 3000 euro.

Nel 2022, la polizia locale di Vigonovo ha anche effettuato 400 accertamenti anagrafici e cancellazioni per irreperibilità; 83 contrassegni per posto auto invalidi; 76 autorizzazioni di occupazione suolo pubblico; ha rilevato 6 incidenti stradali e inflitto 2.875 sanzioni per violazioni al codice della strada. Gli agenti hanno anche realizzato in collaborazione con l’associazione Pedaliamo per la Vita e l’istituto comprensivo Elena Lucrezia Corner incontri di educazione stradale con le scuole. In modo particolare alla scuola primaria di Tombelle e di Galta, con esercitazioni pratiche e simulazione di un circuito con i segnali stradali. Per le scuole dell’infanzia di Vigonovo e di Galta hanno anche realizzato, da giugno ad agosto con cadenza settimanale, un servizio di scorta e accompagnamento dei bambini in bicicletta dal centro estivo di Vigonovo verso Saonara e rientro. Per la cittadinanza hanno organizzato una serata informativa e di sensibilizzazione per prevenire le truffe e tutelare gli anziani, con la collaborazione del comandante della compagnia dei carabinieri di Chioggia Martina Perazzolo e del presidente Adiconsum di Venezia Jacqueline Temporin Gruer.