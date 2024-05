Venezia, controlli nelle attività commerciali: più dell'80% irregolari

Più dell'80 per cento delle attività controllate non sono risultate in regola. È questo il bilancio delle ispezioni eseguite ieri dalla polizia locale negli esercizi commerciali del centro storico.

I controlli hanno riguardato 12 attività a Cannaregio, la maggior parte delle quali sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico, installazione di pubblicità senza autorizzazione ed esposizione di menù riproducenti le immagini dei piatti proposti, in violazione a quanto disposto dal regolamento polizia e sicurezza urbana del comune di Venezia che, come il codice dei beni culturali, mira a tutelare il decoro della città storica e del suo patrimonio culturale. Le violazioni hanno reso necessaria l’emissione di multe per un ammontare complessivo di circa 8mila euro.

