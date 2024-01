Sanzioni per 13.500 euro a esercizi commerciali di Venezia

La polizia locale di Venezia, nell'ultima settimana, ha intensificato i controlli agli esercizi commerciali in centro storico a Venezia, elevando sanzioni per 13.500 euro a conclusione delle verifiche nei sestieri di Castello, San Polo e Cannaregio.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

In particolare, 5 attività sono state sanzionate per l'installazione di mezzi pubblicitari senza averne l'autorizzazione, una, invece, per aver occupato più superficie del consentito per la vendita di souvenir. Ancora, un'attività ambulante è stata multata per aver fruito dell'area di posteggio, eccedendo la dimensione consentita. Le ispezioni degli agenti saranno ulteriormente intensificate nei prossimi giorni, in concomitanza con la fase 'clou' dei festeggiamenti per il Carnevale in città.

«La normativa, riguardo banchi di souvenir, edicole e negozi di oggettistica - spiega l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga - parla chiaro e dà precise indicazioni sulle regole da osservare per il rispetto della concorrenza, che non deve mai essere sleale. Un plauso agli agenti e agli uffici del commercio che continuano giorno dopo giorno a mettere in campo tutte le azioni utili a fare rispettare le norme». Gli fa eco l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce: «Mi sento di rivolgere un appello agli esercenti affinché si impegnino a non violare i regolamenti, anche per evitare di incappare in sanzioni che li obbligherebbero persino alla chiusura forzata dell’attività con conseguenti perdite economiche rilevanti».