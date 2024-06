Merce esposta oltre i limiti del posteggio, sequestrati 2.500 articoli

La merce esposta eccedeva le dimensioni autorizzate del posteggio e altra era stata posizionata sul suolo pubblico. Una violazione che ha fatto scattare il sequestro di 2.449 articoli nei confronti dei titolari di due banchi del mercato turistico di piazzale Roma a Venezia.

La polizia locale ha riscontrato la violazione nell'ambito dei controlli mirati a garantire il decoro e la tutela dell’immagine di Venezia. La sanzione emessa ammonta a circa 5.300 euro. «Ringrazio la polizia municipale e gli uffici del commercio per il loro continuo lavoro sinergico di controllo per assicurare al cittadino la massima legalità - evidenzia l’assessore al commercio, Sebastiano Costalonga -. Un impegno continuo per far rispettare i regolamenti, contro la concorrenza sleale che spesso fa leva sulla contraffazione. Un'attività che è volta alla tutela del decoro della nostra città, dei diritti di attività produttive oneste e dei residenti».

