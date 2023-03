Due bar multati per le slot machine attive fuori orario

Due bar di Mirano sono stati multati nel fine settimana per irregolarità nell'utilizzo dei dispositivi di gioco d'azzardo. A far partire gli accertamenti sono state le comunicazioni dei cittadini, che avevano segnalato possibili anomalie: così i carabineri hanno effettuato delle verifiche, riscontrando in due diversi esercizi pubblici la presenza di quattro slot machine accese oltre l'orario consentito.

Il regolamento comunale, infatti, impone un preciso orario di attività per gli apparecchi automatici di intrattenimento, che a Mirano possono essere messi in esercizio soltanto dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. L'accertamento delle violazioni, quindi, ha fatto scattare le previste sanzioni amministrative per i due titolari, che dovranno pagare una multa di 350 euro ciascuno.

Lo stesso regolamento, peraltro, specifica che i proventi delle sanzioni di questo tipo sono destinati ad iniziative per la prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo o, in alternativa, a «finalità di carattere sociale e assistenziale». In caso di recidiva nelle violazioni, è prevista la sopensione dell'attività per un periodo di 10 giorni, che aumenta nel caso di di successive recidive.