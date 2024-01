Sicurezza sul lavoro: l'80% dei cantieri ispezionati non era in regola

Oltre l'80 per cento dei cantieri ispezionati nel 2023 dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia è risultato irregolare. Sono stati adottati 16 provvedimenti di sospensione, di cui 14 per gravi violazioni in materia di sicurezza e due per lavoro nero. Un bilancio pesante, che pone l'attenzione sulle sfide nel settore edilizio in termini di conformità e sicurezza sul lavoro.

Tra le violazioni contestate, quelle legate principalmente al rischio di caduta dall'alto, all’irregolarità dei ponteggi, al rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei dpi, all’organizzazione e alla viabilità inadeguata dei cantieri, oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto. Numerose, inoltre, le omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la formazione e informazione degli stessi, la redazione del Dvr (documento valutazione rischi), del Pos (piano operativo di sicurezza) e del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).

Paghe fuori busta, pseudo artigiani, omissioni contributive

Sempre nell'anno appena trascorso, i carabinieri hanno effettuato anche una serie di controlli sul cosiddetto "lavoro grigio", categoria nella quale rientrano tutti quei rapporti di lavoro che, seppur formalmente regolari in quanto comunicati agli enti competenti, presentano, nel concreto svolgimento, elementi di irregolarità (retribuzione pagata in parte “fuori busta” ossia in contanti, richiesta di svolgere ore di straordinario oltre i limiti di legge). L'attività ispettiva ha evidenziato un'importante presenza di pseudo artigiani, di violazioni in materia di orario di lavoro, di omessa registrazione di ore di lavoro, oltre che di omissioni contributive.

Commercio, agricoltura e servizi: 280 aziende irregolari su 350

Le verifiche sono state rivolte anche ai settori del commercio, dell’agricoltura e dei servizi alla persona. Sono state ispezionate 350 aziende, di cui 280 risultate irregolari. Sono state 787 le posizioni lavorative esaminate, che hanno consentito di individuare 35 lavoratori “in nero” (tra cui uno straniero senza permesso di soggiorno) e 25 irregolari. Sono state mille le prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza, 65 i provvedimenti di sospensione dell’attività d'impresa, 200 i datori di lavoro individuati per violazioni al D. Lgs. n. 81/08. L'importo delle ammende e sanzioni amministrative comminate per violazioni in materia di sicurezza e per lavoro nero è risultato pari a 600mila euro.