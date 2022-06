Ancora controlli e multe nei negozi di souvenir di Rialto

Quindicimila euro di sanzioni amministrative e 20 verbali di contestazione: sono i risultati dell'ultima ispezione effettuata dalla polizia locale nei punti vendita di Ruga degli Oresi, a Rialto, nella giornata del 31 maggio. Gli agenti del Nucleo attività produttive del centro storico, infatti, hanno riscontrato una serie di irregolarità nell'esposizione della merce, in violazione al regolamento sul decoro. Articoli esposti e appesi in modo non conforme, o poggiati a terra, oppure inosservanza dei limiti di concessione del suolo pubblico.

Si tratta del secondo intervento negli ultimi dieci giorni: nel corso del precedente controllo erano stati elevati 17 verbali da 500 euro ciascuno, un verbale da cinquemila euro e 8 verbali di diffida. Con la doppia ispezione è stato rimesso ordine ad una situazione che, complice il ritorno dei turisti, era diventata piuttosto caotica. Almeno per il momento. «Allo stato odierno - si legge in una nota del Comando di polizia locale - nessun punto vendita risulta più ulteriormente diffidabile. Si procederà pertanto, in caso di reiterazione delle irregolarità espositive, a comminare ulteriori sanzioni pecuniarie».