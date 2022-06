Ruga degli Oresi, controlli a tappeto: multe per 10mila euro

Diciotto violazioni al regolamento della Ruga e due verbali per violazion al regolamento canone unico patrimoniale di concessione. In totale, gli agenti della polizia municipale nel corso della giornata di oggi hanno staccato multe per 10mila euro dopo aver passato al setaccio le botteghe di Ruga degli Oresi.

Attività che erano già state oggetti di controlli (e di sanzioni salate) nelle scorse settimane. In una nota il comando della polizia locale sottolinea come «siano state, come di consueto, verificate tutte le attività prospicienti Ruga degli Oresi e Campo San Giacometo, riscontrando ancora molte violazioni al regolamento, rispetto alle modalità di esposizione della merce che continua a venire appesa alle vetrine in maniera irregolare». I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.