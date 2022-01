Positivi al Covid, non rispettano l'isolamento: denunciati. Green Pass, multe in negozi e aziende

Negli ultimi giorni, i carabinieri della compagnia di Chioggia, nell’ambito dei controlli anti Covid e sul Green Pass, hanno multato nove persone e ne hanno denunciate tre.

In particolare, i militari della motovedetta di Chioggia hanno sanzionato un comandante di imbarcazione da pesca, poiché sprovvisto di green pass, nonché il titolare di una tabaccheria sempre nella città clodiense, per omesso controllo nei confronti di un suo dipendente, che a sua volta era sprovvisto di green pass ed è stato sanzionato.

A Pellestrina, è stato multato un ragazzo poiché trovato a bordo di mezzo di trasporto pubblico sprovvisto di green pass. A Vigonovo, invece, i carabinieri hanno sanzionato il titolare di un borsificio sito in Fossò poichè ha omesso di controllare che i dipendenti fossero in possesso di green pass; un dipendente dello stesso borsificio, poiché sprovvisto di green pass, il titolare di una cartoleria di Fossò, il titolare di un bar dello stesso paese e il titolare di una tabaccheria poiché tutti sprovvisti di green pass. Infine, a Stra, i militari hanno denunciato tre persone per aver violato l’isolamento domiciliare. Sono state trovate in centro, a bordo delle rispettive autovetture, mentre avevano l’obbligo di quarantena essendo positive.