Multe ai distributori di benzina: indicavano prezzi più alti di quelli effettivi

Undici casi di irregolarità sono stati riscontrati dalle fiamme gialle veneziane, impegnate nelle ultime settimane in controlli relativi ai prezzi dei carburanti al distributore. Le ispezioni erano state avviate per individuare eventuali manovre speculative e anticoncorrenziali a danno dei consumatori finali, ma anche pratiche commerciali scorrette, come l’inosservanza degli obblighi di esposizione e di pubblicizzazione dei prezzi.

I finanzieri si sono presentati in una trentina di distributori, trovando situazioni fuori norma in undici aree di servizio tra Mestre, Jesolo, Salzano, Musile di Piave, Mira, Cavarzere e Chioggia. Ai titolari sono state contestate violazioni di vario tipo: omessa comunicazione al ministero, tramite il portale "osservaprezzi carburanti", delle tariffe praticate, oppure la comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente applicato alla pompa. O, ancora, l’irregolare pubblicizzazione dei prezzi.

I verbali sono stati poi trasmessi ai rispettivi Comuni competenti, che sono gli enti preposti all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Per i tre tipi di violazioni vanno da un minimo di 516 a un massimo di circa 3100 euro.