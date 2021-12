Controlli su green pass e norme igienico sanitarie: multe dei carabinieri

Le verifiche dei carabinieri di Chioggia sul rispetto delle norme relative a green pass e super green pass hanno portato, negli ultimi giorni, all'erogazione di tre multe nei confronti dei titolari di altrettante attività, rispettivamente a Campagna Lupia, Camponogara e Vigonovo. Stavano tutti lavorando senza essere in possesso della certificazione obbligatoria e, nel primo caso, è scattata anche la chiusura del locale per 5 giorni.

Altre sanzioni hanno riguardato l'attività di pesca abusiva: nella giornata dell’8 dicembre i carabinieri hanno multato due persone (per un totale di 3 mila euro circa) dopo averle sorprese a trasportare in auto 300 chili di vongole senza i necesssari documenti di accompagnamento. Lo stesso giorno un ristorante di Sottomarina, ispezionato assieme al personale dell'Ulss 3, è risultato non in regola con le norme igienico-sanitarie, oltre che di conservazione degli alimenti: crostacei, molluschi e pesce vario (per 250 chili totali) erano stoccati senza etichette attestanti la provenienza, e in parte erano già scaduti. La sanzione totale ammonta a 5.800 euro.