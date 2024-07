Massaggi abusivi sotto l'ombrellone: 12 multati. Tra loro anche i clienti

La polizia locale di Jesolo nei giorni scorsi, nell'ambito di un'attività di contrasto alle attività abusive in spiaggia, ha sanzionato dodici persone, tra massaggiatori e clienti che si stavano sottoponendo ai trattamenti sotto l'ombrellone.

L’operazione, realizzata nel contesto della campagna “Spiagge sicure”, ha visto coinvolti 20 agenti coordinati da un commissario e impegnati lungo l’intera costa cittadina per circa 13 chilometri effettivi. Un controllo che ha portato anche ad accertare altre sette violazioni in tema di attività estetica non autorizzata e a due contestazioni per commercio abusivo su arenile, oltre all’emissione di sette Daspo. Nel contesto della stessa operazione, gli agenti hanno sequestrato un centinaio di articoli di bellezza quali oli, balsami e cerotti medicali di provenienza non certificata e utilizzati per le pratiche abusive, insieme a merce presumibilmente contraffatta. Sono stati anche trovati un centinaio di articoli abbandonati e destinati alla vendita lungo l’arenile.

«Questa nuova operazione tiene insieme tre importantissime attività quali il contrasto all’abusivismo, la diffusione di un messaggio chiaro a chi pensa di poter operare fuori dalle regole e, insieme, di importanti informazioni agli ospiti della nostra città – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. A volte si sottovalutano i rischi rappresentati dall’esposizione a trattamenti estetici realizzati da parte di persone senza alcuna preparazione né autorizzazione, invece sono gravi e nel migliore dei casi possono rovinare la vacanza».

