Operazione Onda Zero: 66 multe

Sessantasei multe. È il risultato dell'operazione Onda Zero, eseguita nelle ultime settimane dalle forze dell'ordine lungo i canali di Venezia su disposizione del prefetto Michele di Bari. Capitaneria, guardia di finanza, carabinieri, polizia locale e polizia lagunare, nello scorso mese di giugno, hanno pianificato ed eseguito una serie di servizi nautici finalizzati al controllo del naviglio dedito al trasporto pubblico non di linea, al trasporto merci ed al diporto in ambito lagunare. Tali controlli sono stati indirizzati alla verifica della regolarità dei mezzi e della documentazione a corredo e del rispetto delle velocità massime consentite nei diversi canali.

In particolare, l’attività si è focalizzata su canale della Giudecca, bacino di San Marco, canale di San Nicolò, canale delle Navi/Marani, Fondamenta Nove e canale degli Angeli/Tessera. «Il coordinamento, in sede di pianificazione, svolto dalla capitaneria di porto di Venezia ha previsto un calendario di servizi da parte delle singole forze di polizia e sortite congiunte, di tipo “interagenzia” e ad alto impatto - spiegano dalla prefettura -. Per il mese iniziale di attività, sono stati impiegati complessivamente 70 mezzi e 176 operatori, con 325 unità fermate e controllate, 332 adulti e 47 minori identificati e 66 violazioni amministrative irrogate». I controlli hanno riguardato principalmente il diporto (156 unita) e il servizio pubblico di trasporto non di linea (in particolare taxi acquei e gran turismo, con 121 controlli), oltre alle unità adibite al trasporto di merci (48).

Un'ulteriore attività di monitoraggio e controllo è stata svolta dalla capitaneria di porto da remoto, tramite i sensori attestati presso la propria sala operativa. Gli stessi permettono la verifica del rispetto dei limiti di velocità da parte di tutte le unità munite di Automatic Identification System. Nel mese di giugno sono stati effettuati 625 monitoraggi (circa 21 al giorno). Nel mese di luglio, i dati parziali finora acquisiti indicano per tutto il complesso di attività dell'operazione “Onda Zero” un significativo incremento, con riguardo al numero di missioni svolte e di controlli effettuati. «Auspico che l’impegno finora dimostrato da parte di tutti prosegua incessantemente, in quanto la potenziale eliminazione degli effetti del moto ondoso è un obiettivo di tutte le amministrazioni coinvolte dall'operazione, ma anche, e soprattutto, della cittadinanza e degli stessi operatori del traffico acqueo», commenta il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Si tratta di uno sforzo di mezzi, personale e coordinamento straordinario da parte della prefettura e delle forze dell'ordine, anche in considerazione delle altre attività che in estate, sia in laguna che in mare, vengono intensificate.