Motori alterati, sequestrate due barche: multe per quasi 2mila euro

Due barche sequestrate e multe per 1.750. E' l'esito dei controlli effettuati venerdì dalla squadra acque interne a Venezia. Verifiche svolte attraverso due posti di controllo in aree interessate dal fenomeno del moto ondoso.

I natanti sono stati sequestrati per irregolarità ed alterazioni degli stessi e dei motori, dannosi per la circolazione in laguna e per la sicurezza. I conducenti sono stati sanzionati.