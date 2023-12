Movida e plateatici: 252 multe a esercizi pubblici in terraferma

Un totale di 252 sanzioni, che hanno interessato 82 attività tra bar e ristoranti, e 63 provvedimenti di sospensione provvisoria. È il bilancio dei controlli effettuati nell'ultimo anno dalla polizia locale nei pubblici esercizi della terraferma sia in ambito di occupazione del suolo pubblico che con attenzione alla movida.

I motivi per cui sono scattate le multe hanno riguardato occupazioni di suolo pubblico irregolari, l'uso di amplificatori esterni, il protrarsi nei bar di musica oltre l'orario consentito (45 contestazioni), la mancanza della certificazione d’impatto acustico, irregolarità relative alla pubblicità, la mancata esposizione di Scia, cartelli dei prezzi e delle indicazioni degli orari, dell’indicazione del divieto di vendita di alcool ai minori, spettacoli non autorizzati. Anche l'uso improprio di plateatici, abusivi o eccedenti le misure autorizzate è stato oggetto dell’attività repressiva, con l'irrogazione di 51 sanzioni. «Il lavoro svolto è frutto della grande collaborazione tra la polizia municipale e l'assessorato al commercio e alla sicurezza con l'assessore Elisabetta Pesce - ha commentato l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga -. Gli interventi sono stati puntuali e mirati soprattutto nei confronti di quelle attività che non rispettano le regole e, con i loro comportamenti scorretti, creano una serie di disagi».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

La polizia locale ha anche vigilato sulle sanzioni accessorie di sospensione temporanea dei pubblici esercizi, irrogate dalla direzione commercio del Comune in conseguenza dell'attività repressiva posta in essere verificando puntualmente che venisse rispettata la chiusura. Questi i risultati: nelle zone centrali di Mestre sono stati elevati 167 verbali di contestazione di cui 119 sanzionatori e 48 di diffida amministrativa, mentre nelle zone periferiche i verbali sono stati 95 di cui 40 sanzionatori e 45 verbali di diffida. «Un lavoro significativo è stato portato avanti dai nostri agenti, concentrato sul controllo e sulla prevenzione per garantire il rispetto delle regole e la tranquillità dei residenti - ha evidenziato l'assessore Pesce -. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla gestione della movida cittadina».