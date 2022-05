Droga e ubriachezza molesta, giovani sanzionati tra Campo Santa Margherita e Rialto

Ancora controlli e sanzioni in Campo Bella Vienna - Erbaria - San Giacometo e Campo Santa Margherita, nelle zone della movida. Due, in particolare, gli interventi compiuti in Campo Santa Margherita dal nucleo cinofili della polizia locale di Venezia: il primo alle 21.30, quando è stato identificato, e quindi segnalato alla Prefettura, un diciottenne di Mirano, in possesso di un involucro di marijuana; il secondo alle 22.45, quando stessa sorte è toccata ad un sedicenne veneziano che aveva con sé una modica quantità di hashish. In entrambi i casi decisivo il fiuto del cane antidroga “Coco”.

Un’altra operazione è stata effettuata in Campo Bella Venezia a Rialto, dove gli agenti del nucleo pronto impiego navigazione sono intervenuti per sedare una rissa tra due ragazzi facenti parte di un gruppo di coetanei visibilmente alterato dall’alcool. Tutti i giovani, residenti a Venezia e a Mestre, e in parte già noti alla polizia locale per aver tenuto comportamenti analoghi, sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta.