Venezia, navigazione: 26 multe nel weekend

Quattro violazioni, di cui due per superamento dei limiti di velocità, otto per il mancato rispetto delle normative Ztl, una per assenza del contrassegno assicurativo in corso di validità e 13 a carico degli esercenti del servizio trasporto pubblico non di linea (taxi, noleggio con conducente, gondole e trasporto merci) per mancato rispetto della legge Regionale 63/93 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia). È il bilancio delle attività di controllo condotte dal nucleo Ppronto impiego navigazione della polizia locale nell’ultimo fine settimana. Attività – spiega in una nota il comando – che è stata potenziata in considerazione dell’aumento dei flussi turistici e dell’arrivo del clima primaverile.

Sono stati predisposti 13 equipaggi che hanno costantemente presidiato i punti caldi della città, tra cui Bacino San Marco, Canal Grande e Rio Novo, per controllare il rispetto delle varie normative vigenti e contrastare il moto ondoso con l'ausilio dei telelaser in dotazione. Il monitoraggio è stato svolto anche con squadre in borghese per verificare il rispetto dell'ordinanza 274/15 in relazione ai comportamenti illeciti segnalati in Rio di SS. Apostoli.