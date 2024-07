Navigazione: 45 multe a Venezia nel weekend

Superamento dei limiti di velocità, transito in zone non autorizzate, documenti di trasporto irregolari o mancata assicurazione. Sono 45 le sanzioni emesse nello scorso fine settimana dalla polizia locale che ha intensificato i controlli sulla navigazione a Venezia. Nel mirino degli agenti sono finiti yacht, motoscafi e anche qualche taxi.

Sotto la lente, tra gli altri, Rio Cannaregio: qui vige la nuova ordinanza di senso unico alternato, motivato dai cantieri per il rialzo delle rive, con conseguente restringimento della sezione navigabile del canale, ma non sempre la nuova viabilità viene rispettata. Un comportamento che diventa pericoloso e crea problemi soprattutto ai mezzi di servizio pubblico di linea. Nella zona sono state rilevate 13 violazioni, di cui sei a carico d'imbarcazioni adibite al trasporto merci, quattro invece a taxi e Ncc, quindi ad imbarcazioni che trasportavano persone, e tre sanzioni sono state comminate a unità da diporto.

Altro punto oggetto di controlli serrati è stato il bacino di San Marco. Qui sono state attivate anche sei postazioni telelaser, posizionate in punta della Dogana. Sono 18 le sanzioni staccate per imbarcazioni che hanno superato i limiti di velocità: 12 a taxi ed Ncc, una a un'imbarcazione tipo Gran Turismo, altre due a mezzi in servizio pubblico di linea Actv, una multa a un'unità di vetrerie ed un'altra a un'unità da diporto commerciale. Le verifiche hanno portato anche a rilevare due violazioni per transito in Ztl ad imbarcazioni non autorizzate, tre a carico di taxi che sbarcavano passeggeri sui pontili Actv, una a carico di un Ncc per irregolarità della documentazione di trasporto ed una per mancanza di certificato assicurativo a bordo. A tutto questo si aggiunte il sequestro ai fini della confisca di una barca che effettuava servizio di noleggio con conducente senza l'autorizzazione comunale.

