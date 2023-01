Musile, nel 2022 scoperti 891 veicoli senza revisione

Controllo del territorio, infrazioni, attività per conto dell'autorità giudiziaria. Il 2022 è stato un anno intenso per la polizia locale di Musile di Piave. In 12 mesi, infatti, sono stati migliaia i verbali redatti per infrazioni al codice della strada. Il dato è emerso nel corso della presentazione annuale dei servizi dell'intero distretto, che si è svolta nei giorni scorsi assieme alle polizie locali dei comuni di Noventa e San Donà di Piave. Tra i verbali, oltre agli eccessi di velocità, 891 riguardano la circolazione con veicoli non sottoposti a revisione; 56 sono i casi di circolazione in assenza di copertura assicurativa.

Il bilancio continua con 180 inosservanze alla segnaletica stradale (in primis il mancato rispetto del divieto di transito ai mezzi pesanti su alcune strade), 19 soste irregolari, una guida in stato di ebbrezza alcolica e una sotto l’effetto di stupefacenti. Nel corso dell'anno in questione, sempre a Musile, si sono registrate quattro fughe dopo incidente, 17 sinistri stradali rilevati di cui 10 con feriti anche con prognosi superiori ai 40 giorni. Per quanto riguarda i documenti, sono state ritirate una patente e 31 carte di circolazione. Sono stati 85 i ricorsi presentati al prefetto – per la maggior parte dei casi conclusi secondo le indicazioni del comando – e cinque le opposizioni al giudice di pace.

Nel corso dell'anno, gli agenti hanno denunciato 15 persone ed effettuato un arresto. Per quanto riguarda l’attività amministrativa, 94 sono state le ordinanze complessivamente emesse per regolare la viabilità comunale, 80 le autorizzazioni rilasciate per le persone invalide e 53 le pratiche di oggetti rinvenuti. Le comunicazioni di ospitalità sono state 435 mentre le pratiche di iscrizione o cancellazione anagrafica sono state 726. Le segnalazioni da parte da parte dei cittadini sono state 250, per le quali il comando ha provveduto a verifica e riscontro. «La sicurezza è da sempre una priorità di questa amministrazione - ha commentato il sindaco di Musile, Silvia Susanna – e il resoconto dell'attività della polizia locale ci rende orgogliosi dei risultati raggiunti».

Nel 2022, a Musile di Piave, è stato ulteriormente ampliato il sistema di videosorveglianza urbana: complessivamente risultano installate nel territorio comunale 58 telecamere, di cui 10 collocate nell’anno in questione. «L'attività svolta dalla polizia locale è molto complessa - spiega la comandante Sabrina Spitaleri - visto che la sua funzione è quella di regolare la vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città. Gli agenti informano, educano, regolano, sanzionano e difendono i più deboli da grandi e piccole prevaricazioni, ritagliandosi quello spazio di fiducia e di credibilità indispensabile perché il proprio lavoro sia efficace per la sicurezza e per la tranquillità sociale». Durante la presentazione dei risultati la comandante Sabrina Spitaleri ha ottenuto l’onorificenza per il lungo e onorato comando di 25 anni di attività. L’Ispettore capo Anusca Feletto e l’agente Luca Paternoster hanno ricevuto invece un elogio per aver individuato e arrestato un ladro seriale di biciclette.