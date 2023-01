Chioggia, 457 multe per abbandono di rifiuti

Più di una sanzione al giorno. Nel corso del 2022, nel territorio comunale di Chioggia, gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 4.808 controlli contro l’abbandono di rifiuti, nel corso delle quali sono state elevate 457 contravvenzioni: 356 a utenze domestiche e 101 a utenze non domestiche, come attività commerciali e pubblici esercizi.

Delle 457, 172 hanno riguardato utenti di altri Comuni che hanno abbandonato rifiuti nel territorio di Chioggia. In particolare, 52 multe sono state elevate a Chioggia (30 utenze domestiche e 22 non domestiche), 132 a Sottomarina (96 e 36) e 273 nelle varie frazioni del territorio (230 e 43). In accordo con gli uffici amministrativi di Veritas, nel 2022 gli ispettori hanno inoltre eseguito 461 verifiche sul corretto pagamento della Tari.