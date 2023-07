Chioggia, in sei mesi 274 multe per abbandono dei rifiuti

Nel primo semestre del 2023, nel territorio comunale di Chioggia, gli ispettori ambientali di Veritas hanno effettuato 3.554 controlli contro l’abbandono di rifiuti e fornito 332 informazioni su come differenziare correttamente i materiali. Nei primi sei mesi del 2022 i controlli erano stati 1.756 ed erano state fornite 72 informazioni ai cittadini. Quindi, rispetto allo scorso anno, le ispezioni sono raddoppiate e le informazioni fornite ai cittadini quasi quintuplicate.

Questo incremento dei controlli è stato necessario per contrastare una tendenza all’aumento dell’abbandono di rifiuti che si è verificata in questi ultimi mesi. Di conseguenza, è aumentato anche il numero di sanzioni elevate, che sono passate dalle 236 del primo semestre dello scorso anno alle 274 di quest’anno. «Purtroppo, oltre ai danni all’ambiente, l’abbandono di rifiuti o di oggetti voluminosi in strada comporta anche un aumento dei costi per l’intera comunità - commentano da Veritas -, quindi ricade sulle bollette di tutti. I cittadini che abbandonano rifiuti in strada possono essere multati dagli ispettori ambientali di Veritas, in servizio tutti i giorni, compresi quelli festivi».