Ancora controlli in Riva degli Schiavoni, sequestrati oltre 700 articoli

Per il terzo giorno consecutivo gli agenti della polizia municipale di Venezia hanno effettuato controlli in riva degli Schiavoni, che hanno portato a sequestri per un totale di 749 pezzi fra cappelli, borse, vestiti e qualche ombrello da sole, tutta merce esposta oltre l'area autorizzata. Le sanzioni elevate sono state due, entrambe pari a oltre mille euro.

«Un segnale forte della volontà di questa amministrazione di far rispettare i regolamenti - commenta l'assessore al commercio e alle attività produttive, Sebastiano Costalonga -. Un monito per tutte quelle attività che continuano a trasgredire a discapito di chi lavora onestamente rispettando le norme. Un ringraziamento agli agenti poichè dopo il loro interventi la situazione si è regolarizzata, ormai sono pochissime le attività che ancora non rispettano i limiti».