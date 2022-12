Espulso definitivamente "il Mummia" dopo le indagini per accertare la sua vera nazionalità

È stato definitivamente espulso l'uomo conosciuto come "il Mummia", che a Mestre si sarebbe reso responsabile di una serie di reati tra i quali spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, molestie, danneggiamenti e così via. Episodi che si sono susseguiti negli anni e che, secondo le indagini delle forze dell'ordine, hanno creato «grave allarme sociale in tutto il territorio». Sabato 17 dicembre l'ufficio immigrazione della questura di Venezia ha dato esecuzione al rimpatrio coattivo in Gambia, suo paese di origine.

L'uomo era arrivato in Italia nel 2016, senza mai aver ottenuto alcuna forma di protezione internazionale. Se ne era parlato ad esempio nel 2020, quando aveva sfondato con un martello lunotti e finestrini di quasi una cinquantina di auto parcheggiate in zona Bissuola, a Mestre. Nel settembre di quell'anno era stato accompagnato al Cpr (centro per il rimpatrio) di Macomer, in Sardegna, per essere espulso. All'epoca, però, quello che si pensava fosse il suo paese d'origine, la Sierra Leone, non lo aveva riconosciuto come proprio cittadino: così erano scaduti i termini massimi per il trattenimento ed era stato rilasciato. Aveva quindi fatto ritorno a Mestre.

Nel mese di gennaio 2021 era stato nuovamente arrestato, su ordine di carcerazione, in seguito ad un’indagine della divisione anticrimine della questura, la quale era riuscita a ricostruire la sequenza dei reati commessi dallo straniero. Ed è stato proprio durante il suo periodo di detenzione che l’ufficio immigrazione, interpellando tutte le autorità diplomatiche dei possibili paesi di provenienza, è riuscito a identificare la sua vera nazionalità.

Così, disposta l’espulsione con decreto del prefetto, al momento della scarcerazione, avvenuta il 17 dicembre, l’uomo ha trovato ad attenderlo gli agenti che lo hanno scortato a Milano Malpensa, da dove si sono imbarcati con destinazione Banjul, in Gambia. Nella giornata di ieri, 18 dicembre, "il Mummia" è stato infine consegnato alla polizia gambiana.