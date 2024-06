Emorragia e rottura dell'arteria del ginocchio. Muore operaio di 21 anni

È morto in un cantiere edile a 21 anni. È successo oggi, venerdì 28 giugno, in un capannone della società Boscolo Bielo di Santa Marta. Tutto dev'essere chiarito dallo Spisal e dai carabinieri che indagano. Da quanto finora è emerso, l'operaio italiano, di origini chioggiotte, ha avuto un'emorragia dopo essersi tagliato l'arteria fermorale all'altezza del ginocchio. Nonostante la lunga rianimazione dei medici del Suem, non ce l'ha fatta. Il ferimento è avvenuto verso le 16 e il ragazzo, trasferito all'ospedale Civile di Venezia, è morto verso le 18.30.

Ma quanto è accaduto non sarebbe conseguenza di un'azione legata al lavoro che svolgeva nel cantiere, ma a un incidente mentre cercava di aprire una porta o spostare del materiale in vetro. Si trovava nell'area dei magazzini, lungo il rio della Scomenzera, quando il colpo forte contro un vetro, mandato in frantumi, il suo ginocchio ha sfondato la lastra fino a metà arto e i pezzi appuntiti hanno infilzato la gamba proprio dove l'arteria la attraversa. Talmente forte l'impatto, da tagliarsi fino a recidere il vaso sanguigno, proprio quello che trasporta il sangue dal cuore agli organi e ai tessuti.

La perdita ematica, copiosa e inarrestabile, non ha lasciato scampo al giovane operaio, seppur soccorso. L'azienda e il titolare, Boscolo Bielo non si capacitano per l'accaduto. «Sono senza parole per questa tragedia devastante - scrive Ivano Boscolo Bielo, il titolare -. Il ragazzo all'interno di un magazzino per motivi sconosciuti ha tirato un calcio a una porta e questo ha causato la ferita tragica e fatale. A nulla sono valsi l'intervento dei colleghi, a cui va il mio personale ringraziamento, e il veloce arrivo dell'ambulanza. In questo momento drammatico possiamo solo stringerci tra noi ed essere vicini alla famiglia».