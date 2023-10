Al Parco Catene un murales dedicato a Emiliano Galiazzo

Un murales che racconta una vita, una storia interrotta a 48 anni, ma che ha lasciato tanti ricordi e insegnamenti. È stato inaugurato al Parco Catene di Marghera, dietro il locale Bread & Butter, un'opera dedicata a Emiliano Galiazzo, per tutti Emy.

Margherino, fiorentino d’adozione, dopo aver perso la vista in seguito ad un incidente all’età di 26 anni, Emiliano iniziò un nuovo percorso, non solo sensoriale ma anche di grande empatia verso chi già lo conosceva e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. I suoi amici più cari, quelli che hanno condiviso con lui tanti percorsi ed esperienze, a un mese dalla sua scomparsa hanno voluto ricordarlo con qualcosa di tangibile, colorato e simbolico.

L’idea è stata quella di far dipingere un Murales, realizzato dal writer Andrea, che ne descrive la vita: lui amava i tramonti, aveva molte rose nel suo giardino e amava i gatti. Vicino al suo profilo è stata disegnata la casetta in cui ospitava gli amici nella sua oliveta in Toscana e le teste e le mani rappresentano gli amici e anche l'energia che ha trasmesso ad ognuno di loro.

In una serata in cui musica e immagini hanno preceduto la scopertura del murales, gli organizzatori di quello che è stato ribattezzato il "1° Emy Day", oltre agli amici di Marghera, a quelli toscani e tutte le persone non vedenti e ipovedenti che Emiliano aveva incontrato nella sua vita, hanno dato vita a un appuntamento per ricordarlo e non perdere quei legami che lo stesso Emy aveva creato con chi gli ha voluto bene.