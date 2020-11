I musei chiuderanno, l'annuncio di Franceschini in diretta televisiva

«Adesso chiuderanno anche i musei». L'annuncio è arrivato dal ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini in collegamento da remoto, ieri sera, con la trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3. Interrogato sul nuovo Dpcm (che dovrebbe essere firmato tra oggi e domani), ha sottolineato come le attuali misure riguardanti il mondo della cultura e dello spettacolo, in scadenza il 24 novembre, rischiano di essere prolungate: «I dati di questi giorni - ha detto - non fanno pensare che la curva sarà breve».

Franceschini ha confermato le indiscrezioni trapelate in questi giorni sul prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, per quanto non direttamente. «Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, - ha commentato - rapportato ai rischi di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario». Un accenno è arrivato anche in merito all'istruzione: «Anche in queste ore si ragiona della scuola. - ha commentato il ministro - Nessuno vorrebbe chiuderla. Abbiamo fatto una scelta forte con le superiori, stiamo discutendo in queste ore, tutelando la scuola, ma tenendo presente che c'è il contagio di mezzo».