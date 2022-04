Venezia in prima linea per salvare il patrimonio artistico di Leopoli

Venezia risponde presente all'appello dei musei di Leopoli, città patrimonio dell'Unesco, finita sotto le bombe russe. È infatti in partenza una fornitura di speciali materiali per mettere in salvo il ricco patrimonio artistico della città ucraina. «Venezia, città aperta al mondo e che ha sempre difeso il valore della libertà di chiunque venisse a viverla rispettandone le regole e le tradizioni, non poteva restare sorda alla richiesta d'aiuto che si sta levando da chi, in Ucraina, sta lottando per mettere al sicuro le opere d'arte - ha commenttoa il sindaco, Luigi Brugnaro. - Salvare quelle opere non è solamente mettere al sicuro il patrimonio storico e artistico di una città, ma è anche salvaguardare e assicurare alle future generazioni l'identità di un popolo, la memoria di una comunità e le tradizione di una nazione».

La fondazione Musei Civici si è attivata nei confronti della "Galleria Nazionale delle Arti" e degli altri musei della città, riunitisi nel progetto "Save Ukraine Art 2022", con l'invio di speciali materiali di imballaggio che verranno utilizzati per la messa in sicurezza delle opere e la loro protezione dalle azioni di guerra. «Si tratta di un enorme patrimonio di circa 65.000 opere e 2.000 sculture che ora sono state ricoverate nei depositi, ma non sono protette adeguatamente. - ha spiegato Mariacristina Gribaudi, presidente di Muve - A Venezia abbiamo già difeso i musei con i sacchi di sabbia, accadde a Palazzo Ducale nel corso delle due guerre mondiali. È storia ancora recente. Conosciamo bene la delicatezza di dover imballare le opere e poterle trasportare in sicurezza in luoghi protetti».

Dal punto di vista operativo, la fondazione Musei Civici provvederà con il coordinamento del Comune di Venezia all'acquisto e al trasporto di speciali materiali di imballaggio, in grado di proteggere le opere d'arte da eccessive vibrazioni o urti accidentali, condividendo le procedure con gli omologhi conservatori di Leopoli. In particolare saranno forniti e spediti nei prossimi giorni: