Nasce il primo centro per la riqualificazione energetica del Nordest

È in apertura il primo centro di riqualificazione energetica in Italia. La sua sede è a Treviso e l'inaugurazione è prevista per venerdì 21 giugno alle 17 (con accesso all'evento da prenotare entro il 10 giugno, registrandosi al qr code o al link: www.esg-srl.com/invito-treviso/ ). Immaginare di riscaldare o raffrescare la propria casa senza far ricorso al fossile - come del resto prescrive la normativa europea - usare elettrodomestici e ricaricare smartphone e computer con un'energia compatibile, ma anche smettere di consumare risorse preziose come l'acqua per bagnare i giardini o lavare le auto: sembra uno scenario del futuro invece rappresenta il "qui e ora" e si può realizzare da subito. Con questo scopo è nata Energy Saving Group (Esg), attiva già dal 2016 per la fornitura di energia, e rinnovata negli anni attraverso partenariati con società capofila come "E.on" che hanno l'obbiettivo di rendere disponibili risorse per l'efficientamento energetico, luce e gas, in tutto il territorio italiano.

Sono decine i consulenti, i professionisti e gli operatori di Esg, al lavoro per trasformare il modo di vivere quotidiano e rispondere al bisogno crescente di rispettare l'ambiente, risparmiare e riutilizzare tutto quello che può essere riadoperato evitando sprechi. «Sarà un'intelligenza artificiale a funzionare - spiega il consigliere del Cda Alessandro Di Dedda - Si parte dal ridurre la quota d'inquinamento prodotta da ciascuno, ad esempio nel far partire una lavatrice a casa. Acqua, detersivo, additivi e ammorbidente non saranno più adoperati "ad occhio" e messi a caso, ma dosati in base alle caratteristiche della macchina, dell'acqua, dei capi, in modo da abbassare a un quarto il consumo di detersivi e risorse, rispetto a prima». Quello di Treviso per Esg sarà il nuovo punto di riferimento per l'efficientamento energetico del nord-est, un altro ne nascerà a breve a Udine.

«La mission è quella di dare servizi e prodotti certificati per fornire energia sostenibile e consentire il risparmio dei consumi sia nei locali privati che pubblici», continua Di Dedda. Energy Saving Group ha anche una convenzione per il personale delle forze dell'ordine per il nord-est, e al di là dell'attivazione delle utenze o dell'installazione di caldaie, l'azienda si è specializzata nello studio di soluzioni ad hoc caso per caso: cappotti, serramenti, controsoffitti, vernici speciali, fotovoltaico, ibrido, sistemi elettro-solari, riscaldamento a pavimento, clima e prodotti a classi di risparmio elevato per quanto riguarda gli elettrodomestici.

«Tutto è gestibile, in virtù della domotica, dalle app su cellulare o tablet - prosegue il consigliere - All'interno del centro abbiamo allestito una casa dimostrativa per farne vedere praticamente il funzionamento, con il sistema di depurazione idrica (anti-plastica) e il frigo programmato per auto-gestire il rifornimento della spesa. Non è un sogno». Certificazioni, documenti, agevolazioni fiscali e finanziamenti, in convenzione con istituti bancari tra cui Banca Intesa San Paolo e Banca Sella, sono tra i servizi di Esg, così come lo smaltimento dei materiali negli appositi centri di smistamento, compresi quelli pericolosi, e il trasporto su mezzi anti-inquinamento.

Del nuovo centro di Energy Saving Group a Treviso, che apre al pubblico in viale della Repubblica, 150 a partire dalle 17 di venerdì 21 giugno (previa registrazione entro il 10), fanno parte, oltre ad Alessandro De Dedda, la moglie e presidente della società Maria Assunta Coviello, il manager per l'Italia Michael Nardin, il direttore del personale Andrea Vanin, la responsabile di amministrazione e risorse umane Evelyn Suligoi, la responsabile di magazzino Cinzia Ragno, il responsabile acquisti e della sede per il Friuli Venezia Giulia, Paolo Silvano ed Enrico Loprete, responsabile lead generation e della sede per il Veneto ed infine Marika Fasano la responsabile dei punti vendita ESG-Eon.