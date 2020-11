Come festeggeremo Natale e Capodanno 2020: le regole nel nuovo Dpcm

Mentre il governo decide di portare altre regioni in zona rossa e arancione, lavora al Dpcm che entro il 3 dicembre dovrebbe allentare la stretta sulla penisola per consentire lo shopping della fine dell'anno, il cenone di Natale e di festeggiare il Capodanno. Le nuove regole, che dovrebbero debuttare all'inizio del mese prossimo, cominciano a concretizzarsi. Lo riporta Today .

Natale e Capodanno nel nuovo Dpcm

Le prime ipotesi sul tavolo riguardano i negozi aperti per lo shopping fino a tardi ma con il contingentamento per fasce d'età: sarà possibile recarsi negli esercizi commerciali in orari ampi ma bisognerà rispettare l'entrata in base alla propria età. E poi c'è la questione delle zone rosse, dove potrebbe essere permesso spostarsi in via eccezionale il 24-25 dicembre e il 31 per festeggiare Natale e Capodanno. L'allentamento arriverà però solo se i numeri dell'epidemia di coronavirus lo consentiranno, e qui sta il punto. Perché non è detto che tutto ciò, di cui oggi si parla in teoria, sarà nella pratica possibile. Le proposte sul tavolo del governo sono comunque queste:

allentamento del coprifuoco nei giorni 24-25 dicembre e 31 dicembre

orari continuati e lunghi per i negozi allo scopo di consentire lo shopping ma prevedendo ingressi differenziati per fasce d'età

possibilità di spostarsi nelle zone rosse ed arancioni per festeggiare nei giorni previsti

Poi dovrebbero esserci delle "forti raccomandazioni", che serviranno a chiedere agli italiani di fare attenzione all'epidemia e ai suoi rischi anche durante il cenone. Per esempio:

sarà "fortemente raccomandato" non essere più di sei a tavola durante cene di festa e cenoni

sarà "fortemente raccomandato" prevedere la presenza al tavolo di persone che già si frequentano abitualmente

rimarranno invece semplicemente vietate le feste di gruppo, i balli, i cenoni e gli alberghi mentre le piazze saranno chiuse o a numero ristretto

Orari più lunghi per i negozi

Tra le novità anche l'ipotesi di un allungamento degli orari, con i negozi aperti fino alle 22 o alle 23 e sempre con accessi contingentati dei clienti. Negli ultimi giorni erano anche emerse le ipotesi di allungare il coprifuoco a mezzanotte, almeno nei giorni di festività, e un accesso 'a numero chiuso' nei centri commerciali, per evitare assembramenti. Tutto resterà comunque legato ai territori con le diverse disposizioni per le varie zone - rossa, arancione o gialla - e non tutti festeggeranno dunque allo stesso modo. Sarà un Natale strano.