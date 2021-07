Una nave cargo si è incagliata a Cortellazzo

È intervenuta la guardia costiera. Per ora non ci sono rischi di inquinamento e stanno tutti bene. Nel pomeriggio le operazioni di disincaglio

Nelle prime ore di stamattina una nave porta container, uscita dal porto di Venezia e diretta a Trieste, si è incagliata al largo del litorale di Cortellazzo. Il mercantile è lungo 184 metri e con un pescaggio di 8,40 metri, batte bandiera Marshall Islands e si trova in un punto con fondale sabbioso di circa 7 metri.

I mezzi della guardia costiera sono arrivati sul posto per effettuare i primi accertamenti. Non ci sono segnali di pericolo di inquinamento, ma i subacquei si immergeranno a ispezionare lo scafo e verificare l’assenza di ogni via d’acqua prima di avviare le operazioni di disincaglio, che sono previste per il pomeriggio con favore di marea.

Le condizioni del mare e del vento, spiega la guardia costiera, sono tali da permettere l’avvio delle operazioni in sicurezza. L’equipaggio a bordo sta bene e non sono state riportate particolari criticità. Sono in corso le indagini per appurare le dinamiche dell’episodio ed eventuali responsabilità. Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, conferma che non risultano perdite di carburante e che la nave si è arenata su fondale sabbioso e privo di scogli. La polizia locale avrà il compito di sottoporre ad alcol test il personale di bordo.