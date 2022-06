Chioggia accoglie la nave Viking Sky, 800 passeggeri a bordo

È approdata questa mattina, all'isola dei Saloni di Chioggia, la nave da crociera Viking Sky. A bordo circa 800 passeggeri, perlopiù provenienti dagli Stati Uniti. L'arrivo della grande nave costituisce un evento significativo per la città e, in generale, per la portualità veneziana: Chioggia, infatti, è entrata a far parte del progetto degli approdi diffusi predisposto dall'Autorità portuale a seguito della definitiva estromissione delle navi dal canale della Giudecca di Venezia.

Ad accogliere l'arrivo della Viking, quindi, erano presenti tutte le istituzioni: il sindaco Mauro Armelao, il presidente dell’Autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, il comandante della Capitaneria di porto di Chioggia, Dario Riccobene, e il vicepresidente Viking Italia, Enrico Prunotto. Al comandante della nave, Fredrik Nilson, e ai passeggeri è stata dedicata l’esibizione musicale degli artisti del Palio della Marciliana, la manifestazione di rievocazione storica che animerà la città a partire da questa sera. La nave Viking Sky resterà ormeggiata fino alle 14 di domenica 19 giugno, consentendo ai passeggeri di visitare la città.

L’autorizzazione per l’approdo giunge dall’Autorità portuale, che ha accolto l’istanza di Venezia Terminal Passeggeri per svolgere a Chioggia, in via temporanea, le operazioni di sbarco e imbarco passeggeri. Da notare che il tema della crocieristica in laguna è affrontato anche dal decreto-legge approvato nei giorni scorsi, che va proprio nella direzione della valorizzazione dello scalo clodiense ampliando l’area d’intervento del commissario Di Blasio, ora estesa anche al porto di Chioggia, e stanziando risorse per l’efficientamento dell’infrastruttura.

«Stiamo lavorando molto su Chioggia - conferma Di Blasio - sia sulla pianificazione portuale che sulla valorizzazione dello scalo. Le previsioni emerse dal decreto-legge ci consentono di compiere un ulteriore passo in avanti per la creazione della “destinazione Chioggia” quale parte integrante della programmazione delle compagnie crocieristiche. Chioggia rappresenterà, in questa fase temporanea, una importante soluzione che si aggiunge agli accosti già individuati per il 2022 e per il prossimo anno».

Della sicurezza delle operazioni ha parlato il capitano Riccobene: «Abbiamo approvato in tempi rapidi un piano per il nuovo terminal, che prevede misure di controllo durante le operazioni di imbarco-sbarco e, soprattutto, garantisce accessibilità alla nave dirante le manovre di ingresso e uscita da porto». Considerato anche, come precisa Riccobene, che la Viking «è la nave più grande mai arrivata al porto di Chioggia».

Lo scalo clodiense, al pari dei porti di Barcellona, Civitavecchia e Olimpia/Pireo, è stato scelto dalla compagnia di navigazione quale home-port per l’itinerario dell’Adriatico orientale. Partita da Chioggia, infatti, la nave farà rotta verso Spalato per raggiungere i porti di Dubrovnik, Kotor, Corfù e giungere a Olimpia dove verranno sbarcati tutti i passeggeri.