Nave da crociera ferma in porto, avaria a un generatore

Doveva partire ieri, sabato 23 aprile, invece domenica mattina una nave da crociera diretta verso la Grecia, con centinaia di passeggeri a bordo, risulta ferma a Porto Marghera. A causare questo cambio di programma sarebbe un’avaria a un generatore che i tecnici stanno cercando di risolvere. A quanto si è appreso si tratterebbe di un guasto particolare che richiede l'intervento di professionisti in arrivo dall’Inghilterra.

Sempre stando alle notizie a disposizione, non ci sarebbe ancora una previsione sulla ripartenza della crociera, una Msc Sinfonia. Nessun problema sarebbe emerso inoltre per le persone che si trovano a bordo, infatti a garantire la "vivibilità" della nave e il funzionamento di tutti i servizi è un generatore asservito in sala macchine. Gli utenti aspettano quindi un aggiornamento ufficiale delle previsioni sulla partenza del mezzo che dovrebbe portarli in vacanza.

È del 6 aprile scorso l'inaugurazione della banchina "Liguria", primo approdo per le grandi navi a entrare in funzione a Porto Marghera (al terminal Vecon), alla presenza del ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Conclusi i lavori di adeguamento l'attracco è pronto ad accogliere le crociere di stazza superiore alle 25 mila tonnellate che, come previsto dal decreto di agosto 2021, non possono più transitare lungo il canale della Giudecca.

Il terminal Liguria, in via Banchina dell'Azoto, è uno degli approdi per le grandi navi a Porto Marghera in attesa del porto turistico offshore al di fuori della laguna, per realizzare il quale, attraverso il concorso di idee, serviranno anni. La prima grande nave di questa stagione 2022 ad attraccare a Marghera è stata, il 26 marzo, la Msc Sinfonia, che aveva ormeggiato in una banchina provvisoria al terminal Tiv.