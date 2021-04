Vaccinazioni, da domani un servizio navetta per raggiungere il Pala Expo di Marghera

Collaborazione tra Avm/Actv e Ulss 3 nel giorno in cui aprirà i battenti il nuovo super hub dell'azienda sanitaria

Domani apre il super hub del Pala Expo di Marghera, quello che diventerà il punto di riferimento per la campagna vaccinale di Ulss 3. Per supportare la popolazione e permettere di raggiungere senza difficoltà il padiglione, il gruppo Avm, su indicazione dell'amministrazione comunale e in collaborazione con l'azienda sanitaria, hanno messo a punto un servizio navetta con partenze ogni 15 minuti.

Il servizio è attivo dalle 8.17 (prima partenza da Piazza XXVII Ottobre) alle 20.50 (ultima corsa da Padiglione "Aquae" - PalaExpo) con partenze ogni 15 minuti (quattro corse all’ora) dal centro vaccinale e fermate in transito a Orlanda - San Giuliano, San Marco - Forte Marghera, Piazza XXVII Ottobre D4 (Finanza), Della Libertà - Fincantieri.

L’accesso da Venezia è garantito tramite interscambio con tutte le linee in partenza alle fermate Orlanda - San Giuliano, San Marco - Forte Marghera (T1) e Della Libertà - Fincantieri. Allo stesso modo, il centro di Mestre è ampiamente coperto dall’interscambio possibile con tutte le linee in transito a Mestre Centro - Piazzale Cialdini rispetto alla fermata di Piazza XXVII Ottobre D4 (vicino alla caserma della guardia di finanza).