Crociere a Chioggia, c'è l'accordo fra il Comune e l'Autorità portuale

Banchine dedicate alla crocieristica a Chioggia. C'è l'accordo tra l'Autorità di sistema portuale e il Comune nell'ambito del riordino generale delle aree per rifare il Piano regolatore, che è ancora quelle del 1981 (Piano Gottardo). Il sindaco Mauro Armelao e il presidente Fulvio Lino Di Blasio, hanno trovato la quadra. All'interno di queste basi, approvate in Consiglio comunale, è previsto l'arrivo della prima nave al porto della città clodiense, che sta per attraccare il 17 giugno per 36 ore.

L’accordo stabilisce, all’interno dell’ambito portuale di Chioggia, le aree portuali e retroportuali di competenza del porto e, all’interno di esse, le “aree di interazione porto-città” a gestione del Comune. Tra queste ultime: l’area dell’ex cementificio ai Saloni, in parte già in uso residenziale e di parcheggio per la città, e una fascia continua in Val da Rio a destra di Via Maestri del Lavoro. Qui potranno essere sviluppati funzioni e servizi legati alla città.

In particolare, il recupero dell’area dell'ex cementificio abbandonata da anni, sarà un’opportunità per riqualificare la residenzialità e l’offerta turistica anche in relazione alle crociere. Ferme restando le prerogative dell'Autorità portuale, nell’accordo sono state contemplate le esigenze della città, manifestate dal sindaco, rispetto alla problematica dei parcheggi. Pertanto, nelle more di una soluzione strutturale, l'Autorità di sistema portuale concederà temporaneamente, per un anno estendibile a due, alcune aree attualmente non operative. L’accordo prevede anche la regolarizzazione della concessione al Comune di Via Guido Lionello, incluso il parcheggio già in uso alla città, e di Via Maestri del Lavoro.

«Ringrazio a nome della città di Chioggia il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Fulvio Di Blasio per la collaborazione e la sensibilità dimostrate durante le fasi preliminari dell’accordo che tra qualche giorno firmeremo – dice Mauro Armelao, sindaco di Chioggia – Con questo abbiamo dato una risposta alle esigenze della città di Chioggia, in particolare in tema dei parcheggi, allo sviluppo della cantieristica e al diporto. Riguardo all’impianto Gpl, sto lavorando e lavorerò per il suo immediato smantellamento a prescindere dalla collocazione del polo ittico che, in ogni caso, nel precedente accordo era previsto all’Isola dei Saloni. In merito alla ricollocazione mercato ittico, ho proposto all’Autorità portuale di valutare le due opzioni, Aleghero e Punta Colombi, sapendo che la decisione finale spetterà al porto». «Con la prossima sottoscrizione di questo accordo preliminare – commenta Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale - cerchiamo di contemperare gli interessi legati allo sviluppo della portualità e le esigenze espresse dalla comunità clodiense».

«Sono felice - conclude il sindaco - dell’arrivo delle crociere nella nostra città. La nave ho saputo che starà ormeggiata 36 ore, quindi in 36 ore i nostri turisti potranno visitare la città, andare al mare, mangiar bene e anche dormire in qualche hotel. Chioggia è una città ricca di potenzialità che vanno sfruttate al massimo. Ben vengano le crociere, porteranno sicuramente lavoro un po’ per tutti».