Ubriaco dopo una notte per locali, semina il panico navigando a luci spente

Ubriaco e con le luci spente, navigava tra i rii di Venezia esibendosi in improvvisi cambi di rotta. Il protagonista è un cittadino veneziano, intercettato la scorsa notte dai carabinieri del Nucleo natanti.

Come ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe trascorso una serata ad alto tasso alcolico in giro per locali, prima di mettersi a bordo del proprio motoscafo da diporto di grosse dimensioni, vagando senza una meta precisa. Caso ha voluto che una motovedetta dei carabinieri in servizio di pattuglia lo abbia intercettato, valutando subito la situazione di estremo pericolo. Gli operatori hanno cercato a più riprese di attirare la sua attenzione, riuscendo dopo alcuni tentativi a intercettarlo e arrestarne la marcia.

Dal successivo esame etilometrico, effettuato grazie all'ausilio della polizia locale, è risultato che l'uomo avesse un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito. Terminate le procedure di rito, è stato sanzionato per navigazione in stato di ebbrezza e a luci spente; al contempo è scattato anche il sequestro della barca e il ritiro della patente nautica.