Esce nelle librerie "Cara Giulia", di Gino Cecchettin

È disponibile da oggi nelle librerie "Cara Giulia", il libro scritto da Gino Cecchettin - padre di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dal suo ex fidanzato il 18 novembre scorso - insieme allo scrittore Marco Franzoso. Il volume, edito da Rizzoli (15€) si presenta come «un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni», parte di un più ampio progetto che Cecchettin sta mettendo in piedi, in particolare la creazione di una fondazione a sostegno di associazioni che operano sul territorio contro la violenza di genere.

Presentando il volume ospite da Fabio Fazio, domenica scorsa a "Che tempo che fa", Gino Cecchettin ha detto di aver capito, scrivendo, che quell era il «modo migliore per elaborare il lutto, per far pace con quello che è successo e lasciare qualcosa di utile per gli altri». Nel libro, attraverso la storia di Giulia, l'autore si interroga sulle radici profonde della cultura patriarcale della nostra società. «Tu in questi giorni sei diventata un simbolo pubblico - scrive Gino Cecchettin alla figlia e a quanti vorranno ascoltare le parole - Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma non sei più solo questo. Tu dopo quanto è successo sei anche la Giulia di tutti, quella che sta parlando a tutti. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si pongano le mie stesse domande».

Nel libro, ha anticipato l'autore da Fabio Fazio, non è menzionato l'omicida di Giulia, Filippo Turetta, «ho voluto concentrarmi solo su Giulia» ha spiegato Cecchettin.