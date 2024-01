Noale, addio a Nello Roncato: una vita spesa per la città

Passo veloce, anche quando l’età non era più quella di un giovincello, e un sorriso cordiale per tutti quelli che trovava durante il suo quotidiano tragitto da casa verso la piazza di Noale. È morto ieri, all’età di 97 anni, Nello Roncato.

Da un po’ di tempo non risiedeva più in via Tempesta, ma si era trasferito a Ferrara con la figlia Valeria. Nonostante questa breve assenza, la notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio a Noale, dove Roncato era conosciuto e stimato, oltre che per essere stato dipendente del Comune prima all’anagrafe e poi in ragioneria, anche per il suo impegno sociale. A partire dall’Anpi, di cui è stato tra i fondatori oltre che segretario nel dopoguerra.

Nello Roncato ha lasciato un sentito ricordo anche nel Corpo filarmonico. «Ricordo Nello con molto affetto – commenta Massimo Grespan, a lungo direttore della banda -. Una persona vitale e piena di spirito. Positivo e generoso, grande organizzatore, si spendeva appieno per la causa. Lo ricordo sempre presente alle manifestazioni e, anche dopo il suo distacco, prodigo di complimenti e incoraggiamenti. Con lui ci lascia l’ultimo dei “grandi vecchi” della banda, che ha contribuito a rendere la meravigliosa realtà che è oggi». Molti noalesi, soprattutto nel mondo associativo, a partire alle associazioni d’arma, ne ricordano le doti di cerimoniere impeccabile. È stato attivo anche in parrocchia, tenendo in ordine i registri dei nati e dei morti. Di recente era stato anche segretario dell’associazione pensionati. Impegni sociali per i quali ottenne la benemerenza di Cavaliere. Oltre alla figlia Valeria, lascia il nipote Carlo e la pronipote Sara. I funerali si svolgeranno lunedì 15 gennaio, alle 15, nella chiesa arcipretale di Noale.