Il carcere di Venezia

Decine di clienti truffati: il ragioniere Nicola Nardin in carcere

Tra il 2007 e il 2013 ha trattenuto per sé e per la moglie i soldi delle tasse che il suo studio di Jesolo avrebbe dovuto versare per conto dei clienti: circa 2 milioni di euro. Nelle scorse settimane la condanna è diventata definitiva