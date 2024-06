Nidi Pinocchio e Coccinella. Sambo: «Apertura in ritardo». Besio: «Tutto condiviso con le famiglie»

«Dopo post trionfalistici, promesse fatte ai genitori e commissioni autocelebrative, l’amministrazione comunale aprirà i nuovi asili nido Coccinella e Pinocchio con almeno un mese di ritardo». La segretaria del Partito Democratico veneziano e consigliera comunale, Monica Sambo, denuncia a gamba tesa il posticipo dell'avvio dell'anno scolastico nei due asili. «Questo crea un notevole disagio ai genitori che avevano iscritto i propri bambini nella convinzione che l’anno scolastico fosse regolare». Il Pd ha depositato un'interrogazione in merito.

Ma per l'assessore ai Servizi educativi del Comune, Laura Besio, tutto era già stato concordato. «Il percorso intrapreso con questi due nuovi nidi è stato condiviso in tutti i suoi passaggi nella trasparenza più totale, facendo incontri con le famiglie, con i consiglieri, dando la possibilità a iscritti altrove e residenti a Carpenedo Bissuola di rientrare con priorità nei nuovi nidi - afferma l'assessore - fino all'ultimo incontro del 29 maggio con oltre 70 famiglie, genitori dei nuovi potenziali iscritti, che, propositivi e per nulla polemici, hanno compreso meglio della Sambo la complessità degli interventi. Sono scioccata da quanto si possa storpiare la realtà».

Per Sambo, «molte famiglie si troveranno a dover fare gli inserimenti dei bambini a ottobre, se non addirittura a novembre o dicembre. Un caos frutto della politica degli “annunci”, senza pensare alle conseguenze che gravano sulle famiglie, come se fosse semplice coprire qualche mese o anche solo qualche settimana di mancata apertura dei nidi. Il rischio è che le famiglie siano costrette ad arrangiarsi. Peraltro non si sa ancora come verrà gestito il personale per questi mesi di mancata apertura».

«Quando leggo una consigliera di larga data dire "molte famiglie si troveranno a fare gli inserimenti a ottobre" mi chiedo: "perché deve far passare questo messaggio e far credere questo ai genitori? - Replica Besio - Il regolamento prevede da sempre che gli inserimenti avvengono da settembre a novembre. Peccato, ha perso un’altra occasione per comportarsi con lealtà e correttezza».